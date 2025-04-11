美越同意磋商對等貿易協定

【本報綜合報道】越南副總理胡德福與美國貿易代表格里爾在華盛頓會晤，同意啟動磋商對等貿易協定，兩國考慮盡量取消非關稅壁壘。澳洲副總理馬爾斯昨表明不會與中國聯手共同抵制美國關稅，東盟亦承諾不對美國關稅採取報復性措施。

胡德福周一啟程前往華盛頓，尋求與美方達成協議。胡德福指越南希望與美國相關機構合作，把越共中央總書記蘇林與美國總統特朗普上周五的會談內容具體化，繼續保持兩國經貿關係穩定，造福兩國企業和人民。越南將為美國投資者的投資提供便利，並加大打擊貿易欺詐的力度。格里爾在社交平台「X」發文指，他與胡德福的討論涵蓋對等貿易，以及雙邊關係中的巨大經濟機遇。特朗普政府將繼續與貿易夥伴合作，以消除貿易壁壘，推進「美國優先」貿易政策。

澳洲拒與華聯手抵制美關稅 中國駐澳洲大使肖千早前發文批評美國對等關稅破壞多邊貿易，在新形勢下中國願同澳洲和國際社會攜手努力，共同應對世界變化。馬爾斯昨日明言，澳洲無意在任何世界的競爭中與中國聯手，澳洲政府所做的是追求國家利益，使澳洲在全球範圍內的貿易多樣化，將透過加強與歐盟、印尼、印度、英國和中東的貿易關係來增強經濟韌性。

澳洲副總理馬爾斯