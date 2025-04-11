王文濤與馬來西亞貿工部長通話

【本報綜合報道】中國商務部長王文濤周三與東盟輪值主席國、馬來西亞貿工部長賽夫魯阿茲（Zafrul Aziz）舉行視像通話，表示中方願與包括東盟在內的貿易夥伴加強溝通協調，在相互尊重的基礎上，通過平等對話磋商解決各自關切，共同維護多邊貿易體制。

願與東盟維護多邊貿易體制

雙方圍繞加強中馬和中國－東盟經貿合作、共同應對美國加徵「對等關稅」等問題深入坦誠交換意見。王文濤表示，美方所謂對等關稅罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實，嚴重損害包括中國和東盟國家在內的各方正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。中方堅決反對，已採取果斷措施反制，如美方一意孤行，中方必將奉陪到底。