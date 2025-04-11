美停對等關稅 民主黨稱施壓有效

【本報綜合報道】美國參議院共和黨周三歡迎總統特朗普暫停徵收對等關稅90天，參議院民主黨領袖舒默則認為特朗普感受到民主黨施壓，又指經濟因關稅遭受損害已無法挽回。

共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）認為，市場已通過上升回應特朗普暫停關稅，表明市場上大多數人相信經濟仍然活躍且良好，他們只是擔心關稅計劃。共和黨參議員羅恩‧約翰遜（Ron Johnson）指暫停關稅受議員高度歡迎，他形容關稅行動大膽而冒險，市場最初反應不佳，而目前看來積極，但仍有很長路要走。共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）認為特朗普應集中對中國徵收關稅，對美國經濟和國家安全都非常有利。

參議員疑特朗普涉內幕交易 特朗普宣布暫緩對等關稅後美股隨即大升，數小時前他曾在社交網發文稱「這是入市好時間！！！」，民主黨參議員希夫（Adam Schiff）質疑特朗普涉及內幕交易或操縱市場，要求國會調查。特朗普宣布消息時，美國貿易代表格里爾正在眾議院委員會作證，民主黨眾議員霍斯福德（Steven Horsford）質問他既然知道白宮會暫緩對等關稅，為何不在開場陳述和證詞中提及。格里爾稱不會透露與特朗普的談話內容，並否認市場操縱指控。