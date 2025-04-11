美暫緩多地對等關稅 只增華稅率至145%

中國斥冒天下之大不韙 電影進口將限制 美國總統特朗普來勢洶洶的對等關稅實施不足一天便出現戲劇性變化，周三突然宣布對部分國家及地區暫緩90天，稱留意到近日市場波動及民眾不安，認為政策要有彈性。惟特朗普報復中國反制，把對華新關稅增至125%，並立即生效。白宮之後補充，連同之前徵收的附加關稅，總稅率應為至少145%。中國外交部批評，美方利用關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，公然冒天下之大不韙，與整個世界作對；如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

特朗普指出，鑑於已有超過75個國家和地區與美方聯繫希望談判關稅，且並未以任何方式對美國報復，美國將暫緩對上述國家及地區暫停徵收高額對等關稅3個月，但加徵10%基準關稅繼續有效。特朗普日前曾表明對等關稅不會暫緩，但現時忽然改口，導致美國及全球股票市場劇烈波動，甚至令他的政策可信度備受質疑。

特朗普考慮與華領導人對話 特朗普辯稱，人必須學會靈活變通，過去數天一直考慮暫停徵收對等關稅，最終才於周三作出決定。特朗普續指，考慮與中國領導人對話，相信中美最終會達成非常好的協議。美國財政部長貝森特表示，中國因為輕率地決定報復，因此美方對其提高關稅。另外，美國商務部長盧特尼克指，全球都準備與特朗普合作，但中國反向而行。

根據中國國務院關稅稅則委員會公告，昨日起對美國商品徵收的關稅從34%增至84%。海關總署發表執行細則，在昨日12時01分前啟運的貨物，並於下月13日前運抵，則不加徵今次關稅。中國商務部重申談判大門敞開，但對話必須在相互尊重基礎上以平等方式展開，若然打壓將奉陪到底。施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。

國家電影局指出，美國對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低，將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。外交部駐港公署正告美方，妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人，永遠不要指望中國的電話。

歐盟同意暫停對美反制措施 全國出口管制工作會議周三至昨日在北京召開，會議要求完善法律法規、加強物項列管、強化許可執法、加強多雙邊出口管制對話交流、推進合規建設等，進一步完善現代化國家出口管制體系，更好維護國家主權、安全、發展利益。歐盟委員會主席萊恩稱，歐盟同意把原定下周二針對美國關稅的反制措施暫停90天，進一步反制措施的準備工作仍在繼續；如果談判結果令人無法滿意，將採取反制措施。

美國全國廣播公司報道指，持續一周的鬧劇凸顯政策制訂過程往往取決於特朗普意願及反覆無常態度。英國新聞周報《經濟學人》分析，特朗普僅承諾暫緩對等關稅而非完全中止，從特朗普對加拿大和墨西哥反覆無常的關稅政策來判斷，有理由認為在90天期限結束之前，他會再次祭出提高關稅的威脅手段。本報綜合報道