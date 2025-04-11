冷空氣壓境勢兇 華北今明遇強風

北京近10年首發全市橙色預警 中東部地區今明兩日將出現強風、降溫、沙塵天氣，其中華北將出現歷史同期罕見持續性大風，內蒙古東部和東北地區東部將有暴雪，今年以來最強風雹天氣將現南方。北京市氣象局昨日發布大風橙色預警，為北京近10年發布的首個全市大風橙色預警。

料破1951年以來極值 受較強冷空氣影響，內蒙古中西部、山西、河北西部、北京西部北部山區等地局地陣風可達12至13級。北京出現13級陣風地區主要是海拔山區，延慶、昌平、門頭溝、房山、懷柔、密雲、平谷或出現狹管效應。當氣流由開闊地帶進入狹窄地形後，空氣流通速度加快，風力驟然增大。除了山口外，間距極小的城市高樓亦有助形成狹管效應。北京市氣象台首席預報員雷蕾表示，市內部分氣象站的風力接近或打破1951年以來歷史同期4月極值。

中央氣象台首席預報員馬學款指出，每年4月華北到黃淮一帶出現10至11級大風比較常見，但超過12級的風在歷史同期並不多見。他解釋稱，冷空氣抵達前華北地升溫明顯，溫度及氣壓變化較大容易導致大風產生。13級陣風可吹斷直徑30厘米左右的樹木，也可以吹倒一些廣告牌、簡易搭建物、電動車及自行車等。

最強風雹將現身南方 馬學款續稱冷空氣在春季的活動特點是來得快、去得快。每次冷空氣活動都會導致氣溫明顯波動，但氣溫會快速回升。北京明日最高氣溫將驟降至13℃，下周一回升至28℃。中國氣象局公共氣象服務中心氣象服務首席專家王秀榮指，北方地區將有雨雪天氣加大風降溫，南方地區將有強對流風雹天氣，尤其正值周末，天氣變化對公眾出行有影響。王秀榮提醒，強降雪及強對流會影響道路交通，需留意天氣預報。本報綜合報道