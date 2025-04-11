不服延押抗告被駁回 柯文哲或下周四上庭

【本報綜合報道】台灣民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇因京華城弊案遭起訴，早前被裁定本月2日起延長羈押禁見兩個月，3人提出抗告，台灣高等法院前日駁回確定。台北地方法院昨提訊應曉薇和沈慶京，為審理做準備，柯文哲則預計在下周四開庭。

上述3人連同台北市市長辦公室前主任李文宗一度交保恢復自由身，後再被台北地方法院裁定羈押「回籠」，案發至今累計已關押近7個月。

合議庭審理後認為，柯文哲等人都否認有起訴書所載犯罪事實，但依卷內相關證據資料，足認他們犯罪嫌疑重大，審酌其身份地位和經濟能力，有動機潛逃海外以規避本案審判，也有勾串共犯、證人之虞，原羈押原因仍在。民眾黨回應批評，這是赤裸裸的司法雙標、濫權濫押。

同案應曉薇沈慶京提訊 台北地方法院昨開庭審理此案，上午提解應曉薇開展準備程序。她聲請傳喚柯文哲、沈慶京等13名證人，公訴檢察官一口氣聲請傳喚15名證人，將於本月22日前敲定是否批准傳喚。應曉薇在庭上表示不認罪，強調「沒有施壓、關說、請託京華城案，更沒有違背職務收賄的權利」，自己有其他金錢來源，不涉及受賄與洗錢，又再次感謝沈慶京對社會的捐輸。