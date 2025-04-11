掌摑抓髮摔書包言語暴力 高雄小一生傳遭老師虐待

【本報綜合報道】台灣高雄市鳳山區某小學傳出老師體罰學生事件，一名家長周二發文投訴，指就讀小學一年級的孩子被老師掌摑、摔書包、抓頭髮和言語暴力，還威脅孩子不准告訴父母。家長日前已幫孩子辦轉學手續，投訴到教育部，孩子也在心理輔導中。

愛兒心理受創 家長投訴 家長周二聲稱，指兒子上周六被老師暴力對待，種種不當管教造成孩子心理障礙。家長又提醒其他家長多注意孩子上學的情緒狀態，可能被老師體罰後威脅不准回家告訴父母。貼文發布後，不少家長詢問學校名稱，擔憂自己的孩子也是該校的學生。

高雄市議員李雅靜亦在貼文下留言，會主動介入了解與處理此案，確保未來不再發生類似情況。李雅靜表示，家長向學校和老師討要說法時，老師坦承打人，但是家長沒有驗傷和相關照片，無法提告，只能向教育部申訴。