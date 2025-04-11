百貨商場16死大火 立案偵查19人

【本報綜合報道】四川省自貢高新技術產業開發區九鼎川南書城百貨商場去年7月17日發生重大火災事故，造成16死39傷，直接經濟損失逾2,670萬元人民幣（約2,820萬港元）。調查報告近日審議通過，四川省紀檢監察機關等對事故中涉嫌違紀違法的32名公職人員嚴肅追責問責，省公安機關則對涉嫌違法犯罪的19人立案偵查。

調查認定這是一宗重大生產安全責任事故，因九鼎集團違規組織無氣割作業資格人員氣割拆除扶手電梯，作業現場安全管理缺失、初起火災處置不力、消防設施未有效發揮作用、涉事建築違法改建擴建和裝飾裝修，源頭管理不力存在「先天性」隱患，涉事單位主體責任不落實，日常管理混亂、安全隱患長期未整改，屬地有關部門監管缺位，地方黨委政府履行屬地責任不到位。

另向32公職人員問責

九鼎集團法定代表人王杰等19人涉嫌重大責任事故罪，被公安機關立案偵查並採取刑事強制措施，其中16人已向檢察機關移送審查起訴。自貢市委、市政府，自貢高新區黨工委、管委會，自貢高新區丹桂街道黨工委、辦事處以及自貢市、自貢高新區住房和城鄉建設、消防救援、商務等部門32名失職人員被嚴肅處理，其中自貢高新區消防救援大隊前幹部郝春節、陳銳，自貢高新區丹桂街道黨工委副書記、辦事處主任陳紅飛，自貢高新區建設工程項目服務中心副主任舒壬軍均遭政務撤職處分。