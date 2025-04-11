網遍購日寺廟廣告 博主提醒勿墮圈套

標榜有助移民利潤高 實易踩紅線簽證不保 中國社交平台近期充斥多則日本出售寺廟廣告，標榜僅花數百萬人民幣即可在日購得一座歷史悠久名寺，一旦成交不僅可從中賺取收入，甚至有助移民。一名早年移民日本的人士日前受訪時警告，在各種投資之中，唯有購買寺廟「100％都是坑」。

有大阪宗教法人中介透露，寺廟神社出售通過存在兩種情況，第一是住持因負債或陷入財困，其次是後繼無人。隨着少子化與高齡化加劇，全日18萬家宗教法人之中，超過4,000家處於「休眠狀態」，7,000家因無人繼承而面臨出售。

針對上述情況，中國投資者鎖定帶有墓地新建寺廟，原因是法事需求較高且維護成本低。例如，聘請住持月薪只需20萬日圓（約1.06萬港元），不過單場法事收費3萬至4萬日圓（約1,590至2,120港元）不等，利潤率遠超投資普通房地產。

去年半年間147成交 35％屬華客 一名來自中國女富豪承認，她曾考察日本各地10多家寺廟，價格介乎1,000萬至3億日圓（約53萬至1,590萬港元）不等。她尤其鍾情具有歷史及文化背景寺廟，以及帶有建成不到10年墓地的寺廟，由於法事比起建有超過30年墓地的寺廟較為頻繁，可獲更多收益。數據顯示，日本全國去年上半年共有147座寺廟完成所有權變更，約三成半買家來自中國。

除了能夠賺取法事收入，更有投資者計劃把寺廟改造成高端民宿，再結合茶道、坐禪體驗吸引遊客。另外，由於宗教法人代表會被視為「社會貢獻者」，在日申請永居或歸化時，比起普通營商者更具優勢，成為許多中國家庭眼中移民捷徑。

然而，一名早年移民日本、從事旅遊及經營民宿的博主警告，當地警方及稅務部門會特別關注宗教法人是否存在虛假活動或非法交易，一旦被發現不符合法律要求，不僅可能面臨巨額罰款，簽證也會被吊銷。他指出寺廟及宗教法人「是給大手企業避稅用的」，另提及寺廟土地屬性在一般情況下，「很難或不能搞住宿業」，唯一有用就是土地，可以蓋個別墅。

他最後提醒，「搞這些的都不是正經人」，與騙取他人前往緬甸電騙園區沒有分別，如無大財團背書就想做宗教法人，後果只有「失敗」及「蝕本」，之後被迫尋找下一個「接盤俠」。本報綜合報道