應對與華戰爭風險 美加強跨兵種聯演

分頭訓練變6軍配合 籌謀「重返太平洋」 美國海軍作戰部長辦公室參謀部主任博伊爾（Michael Boyle）中將日前透露，國防部正調整美軍聯合部隊在未來對中國戰爭中的訓練模式，摒棄以往各軍種各自為戰、分頭訓練同一類場景的傳統做法，轉而展開大規模戰場空間的一體化協同作戰演習。

博伊爾本周在馬里蘭州國家港舉行的研討會上，指出碎片化模式必須改變，只有實兵的跨軍種聯合訓練才能探索和驗證聯合部隊的需求。據他調查，現時美軍聯合演習大多是概念性的兵棋推演、能力驗證性的軍事實驗，或是驗證計劃的常規演習，即便是在投入實兵的野戰訓練演習中也只是驗證戰術配合，並未驗證過應該在戰鬥中優先投入哪些戰力。

由於傳統演習訓練模式在未來印太地區的預想衝突中存在局限，美國國防部過去幾年試圖改變。由最初只有海軍及空軍，加入陸軍、海軍陸戰隊、海岸防衞隊和太空軍。訓練將由實戰指揮團隊和專家自主策劃執行，專家團隊將囊括海軍陸戰隊遠征部隊、美國空軍武器學校和美國海軍戰鬥機武器學校，以及有太空軍和網絡司令部配合。

言論凸顯戰備焦慮 博伊爾認為，協同作戰演習可掌握實施複雜聯合作戰所需的各種能力，但作出重大轉變前需克服各軍種間低效及有缺陷的關鍵能力需求生成機制。一旦爆發戰爭，美軍聯合部隊將以遠征軍身份在前所未有的高威脅交戰區展開行動，因此博伊爾的言論凸顯出美軍對部隊戰備愈發焦慮，要實現上述構想就必須讓美軍各軍兵種及盟友實現顛覆性、超越傳統的深度協同。

美國空軍參謀長阿爾文早前概述將於今夏舉行的「部隊重返太平洋」演習時表示，目前面臨和需要解決的問題是戰時任務準備程度如何，例如在複雜環境中部署和維持行動、在受到攻擊時維持後勤保障、在戰場環境中存在和機動、確保彈藥、燃料等正確運送至所需之處。本報綜合報道