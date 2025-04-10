移華習武入鄉隨俗 美籍漢髮色漸變黑

【本報綜合報道】美國伊利諾伊州男子平尼克（Jake Lee Pinnick）在中國武當山習武15年，期間結婚生子，最近更取得俗稱中國五星卡的外國人永久居留身份證。不少網民發現其頭髮似乎染黑，但他表示並未染髮，但頭髮顏色確實逐漸變深，笑稱連頭髮也一同入鄉隨俗。

拜師學藝15載 收徒授業 內媒周一報道，35歲的平尼克2010年為強身健體，毅然決定武當山習武。在師傅指導下，他開始研讀《道德經》和《莊子》等著作，了解道家文化，多年後從練習者走上武術教學之路，反過來教授中國弟子傳統武術和文化。平尼克日常訓練期間，需要打坐、練氣功和太極拳，身心修行，表情也因此總是平靜而溫和。

照片中的他將頭髮盤在頭頂並留長鬍子，儼然武俠片中的「道長」形象。有網民笑稱，平尼克面相愈發像中國人。他則幽默回應，儘管身為外國人，但頭髮逐漸變深至黑色，想法和生活模式也逐漸改變，認為這與他在中國生活多年，且日常有勤練武術有關。