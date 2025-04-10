烏稱仍有華兵參與作戰 中方反駁指說法毫無根據

烏克蘭外交部長 瑟比加

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周二指，烏軍在烏克蘭東部俘獲兩名中國士兵，又指有證據顯示，還有其他中國公民助俄軍在烏克蘭作戰。在北京，外交發言人林劍昨日予以反駁，指有關說法毫無根據，中方正向烏方核實有關情況，並強調中國政府始終要求本國公民，遠離武裝衝突區域，避免以任何形式捲入武裝衝突，尤其應避免參加任何一方的軍事行動。

較早前，烏克蘭外交部長瑟比加周二就俘獲為俄軍作戰的中國人事件，傳召中國駐烏臨時代辦交涉。瑟比加表示，強烈譴責俄羅斯派遣中國公民參與侵略烏克蘭的戰爭，烏克蘭外交部譴責事件並要求中方解釋。中國公民在烏克蘭參與俄羅斯入侵部隊的作戰，令中國宣稱的和平立場受到質疑，並損害作為聯合國安理會負責任常任理事國的信譽。烏克蘭總統澤連斯基稍早公布一段影片，稱烏軍在頓涅茨克俘虜兩名中國人，他們加入俄軍作戰。他強調，縱使烏克蘭是一個強大的國家，但也無法同時與多國作戰。美國國務院發言人布魯斯表示，相關情況令人憂慮，又指摘北京是俄羅斯在烏克蘭戰爭中的主要推動者。

2俘虜屬自願成俄僱傭兵 經烏方初步審訊顯示，兩名中國公民分別為31歲及33歲，都是在沒有政府干預的情況下，自願成為俄羅斯僱傭兵，其中一人來自河南省，與俄軍簽訂一份為期一年的合約。另外一人則供述，他通過網上廣告報名成為俄軍，希望藉此獲取200萬盧布（約18萬港元）報酬，當他填寫完在線表格後，接到一位會說中文的俄羅斯軍官聯絡，與他接洽入軍事宜。