駐波蘭軍事物資樞紐 美方撤走援烏添憂

另就使館運作正常化 俄美今會談 波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什周二證實，美軍將從波蘭東南部轉運烏克蘭軍事援助物資的物流樞紐撤離，改為部署到其他地區。出於安全考慮，美軍拒絕透露撤離日期等具體細節。另外，俄羅斯與美國今日會在土耳其就外交使館運作正常化問題舉行會談。

德挪軍隊接管防衞營運 科西尼亞克-卡梅什表示，熱舒夫-亞西翁卡物流樞紐的美軍及裝備將調動至波蘭其他地區，德國及挪威軍隊會接管物流樞紐的防衞及營運。

他強調，美軍並未撤離波蘭，只是此前計劃好的部隊調動。波蘭總理圖斯克同日指，美方已提前通知並保證從熱舒夫-亞西翁卡地區撤出的士兵將繼續駐紮在波蘭，舉措不代表削減駐波蘭或駐歐洲的美軍兵力。

美國駐歐洲與非洲陸軍周一發聲明指，有關調整是與波蘭和北約協調後作出的決定，屬於改善美軍軍事行動的更廣泛戰略一部分，旨在提升對盟友和夥伴的支持水平，同時提高運作效率。熱舒夫-亞西翁卡物流樞紐接近烏克蘭邊境，處理轉運約95%援烏軍事物資。有分析認為，美軍撤離物流樞紐或將加劇歐洲盟友對美國減弱對烏克蘭支持的擔憂。

俄美不討論調解烏衝突 另一方面，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃昨日表示，俄美今日將展開第二輪磋商。美國國務院發言人布魯斯早前表示，俄美代表團將討論大使館運作事宜，不會討論烏克蘭衝突調解和安全問題。布魯斯強調，俄美關係正常化只有在烏克蘭危機解決後才可能實現。

俄美代表團第一次會談於2月27日在伊斯坦布爾舉行，持續近6個半小時。本報綜合報道