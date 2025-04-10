美韓領導人通話 談及同盟關係朝核問題

【本報綜合報道】南韓代總統韓德洙與美國總統特朗普周二通電話。雙方就加強韓美同盟關係、經濟合作、朝核問題等進行協商。

這是特朗普第二任期開啟之後，韓美領導人首次通電話。韓德洙在電話中表示，希望在美國新政府體制下，韓美外交安全的根基——韓美同盟關係能夠進一步擴大和深化。韓德洙強調韓方在造船、液化天然氣、貿易平衡3大領域與美方合作的意願。韓德洙還表示，希望兩國在朝鮮半島問題上繼續合作，讓各方都能明確認識到韓美兩國和國際社會對實現朝鮮無核化的決心比朝鮮擁核意願更為強烈。

特朗普指，通話氣氛良好，雙方談及南韓對美國龐大且不可持續的貿易順差，雙方亦會就南韓承擔駐韓美軍費用的比例重新談判。他指，南韓在他首屆任期就已支付數以百億計美元軍費，但上屆拜登政府突然取消有關安排，令人震驚。

韓高官赴美談判 特朗普又指南韓的高層團隊正在前往美國的飛機上，對即將進行的談判抱持樂觀態度，與南韓的談判不僅限於貿易和關稅問題，還將涉及其他領域，並形容是一個美麗且高效的過程。特朗普指，美國同樣在與其他國家進行談判，有關國家都希望與美國達成協議，就像南韓。雙方還就韓美軍事同盟的持續發展方向交換意見，並商定今後在對朝政策方面繼續緊密合作。雙方還一致認為，韓美日合作對區域和平、穩定與繁榮至關重要，今後將進一步深化3邊合作。