李在明辭在野黨魁 料今宣布選韓總統

在野共同民主黨前黨魁 李在明

前僱傭勞動部長稱對抗 加入競逐 南韓前總統尹錫悅被罷免後，該國將於今年6月3日舉行總統選舉。在野共同民主黨黨魁李在明昨日宣布辭任黨魁，預料他最快今日公開宣布參選總統。前僱傭勞動部長金文洙同日表態競選總統，強調自己是能對抗李在明的最佳人選。

李在明在國會出席民主黨最高委員會會議時表示，擔任黨魁的過去3年取得一定成就，能夠堅持至今要感謝所有黨內人士的辛勤付出。他指辭去黨魁並沒有感到遺憾或輕鬆，即將開始一項新工作，外界解讀為他即將宣布參加大選。李在明指出，在卸任時遇上股市暴跌令人心痛，堅信國民能戰勝逆境，他將與大家同行。

民主黨或5‧4敲定候選人 民主黨昨日組建黨內總統候選人競選管理委員會，將在近期敲定具體競選日程和規則。預測指，民主黨將於下周進行候選人登記，並在4個區域（全羅道、忠清道、慶尚道、首都圈‧江原道‧濟州）進行為期兩周的競選，料於5月4日前後正式選出大選候選人。

金文洙聲言讓南韓更偉大 另一方面，金文洙周二辭去僱傭勞動部長一職並加入執政國民力量黨，他批評共同民主黨的謊言和虛假承諾令南韓陷入混亂。部分勢力執着於親朝、反美、親中、反企業政策，否定自由民主主義，金文洙聲言將恢復南韓作為自由民主國家的認同，讓南韓更加偉大。

對於前總統尹錫悅罷免一事，金文洙稱應該接受憲法法院裁定。金文洙承諾，將發展核燃料再處理能力並研發核潛艇，並與美國就駐韓美軍費用分攤、核燃料再處理等諸多事宜開展廣泛協商，進一步鞏固韓美同盟，確保國家安全。本報綜合報道

前僱傭勞動部長 金文洙 李在明出席會議時表示即將開始一項新工作，被外界解讀為他即將宣布參加大選。（Getty Images圖片） 南韓將於6月3日舉行總統選舉。（Getty Images圖片）