加拿大向美汽車徵25%關稅反制

【本報綜合報道】加拿大政府周二宣布，將由美國東岸時間周三起，向進口的美國汽車對等徵收25%關稅，報復特朗普政府上周三起，向外國進口汽車加徵25%關稅。

加拿大財長商鵬飛表示，加方將對美國所有不合理關稅作出有力回應，並致力盡快取消美國的關稅，以保護加拿大的工人、企業、經濟及工業。加方聲明指，這項反制措施會一直實施，直至美國取消有關入口汽車的關稅。商鵬飛又指，加方亦會針對汽車生產商實施減免方案，以激勵車廠在加拿大生產及投資，幫助維持加拿大的就業職位。

另外，意大利總理梅洛妮周二表示，會在本月17日到訪華盛頓，與美國總統特朗普討論華府向歐盟進口商品加徵關稅問題。她在羅馬向商界領袖表示，支持歐盟委員會提出歐美將關稅降到零的方案，但指這場談判要各個層面共同努力。

意總理將赴美晤特朗普 梅洛妮認為，特朗普政府加徵關稅的決定是錯誤，因西方國家經濟緊密相連，這種嚴厲的保護主義政策最終會傷害歐洲及美國。