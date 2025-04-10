美防長訪巴拿馬 揚言奪回運河 掀中方怒火

華稱從未干涉管理 反斥炒作威脅論 美國防長海格塞斯周二到訪中美洲國家巴拿馬，成為華府1999年交還運河予巴拿馬後，首位到訪的美國防長，他揚言美國會從中國的影響下奪回巴拿馬運河。中國駐巴拿馬使館發言人批評，美方罔顧事實炒作「中國威脅論」，完全是出於其自身地緣政治目的，暴露出其霸權嘴臉。

海格塞斯當日為一個由美國資助翻新的碼頭剪綵，並與巴拿馬政府官員會談。他表示會深化與巴拿馬軍方的合作，不容許中方利用中國公司將運河「武器化」，用於間諜活動，美國會與巴拿馬一起確保運河安全，讓所有國家使用。海格塞斯又指，中國並無建造及營運這條運河，而中國公司繼續控制運河的關鍵基礎設施，中國有可能在巴拿馬展開監視活動，令巴拿馬與美國變得沒那麼安全、繁榮及獨立自主。

被指違規 港營運商否認 另外，巴拿馬審計長辦公室周一表示，審計香港長和集團子公司的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約時發現存在多項違規行為，巴拿馬亦未收到合同規定的12億美元（約93.6億港元），將對授權續簽港口特許經營權的官員提出訴訟。巴拿馬總檢察長戈麥斯（Luis Carlos Gomez）周二表示，已對授予香港長江和記集團運營兩個港口的合同展開調查。長和旗下巴拿馬港口公司昨日回應指，已完全符合巴拿馬海事管理局監管要求，支付與其他港口營運商標準一致的貨櫃裝卸費用。巴拿馬港口公司在任何時間的繳款，均完全遵從巴拿馬港口營運商的標準費用，從未違規，指現時外界存在若干與事實不符之言論，實在令人遺憾。

中國駐巴拿馬使館發言人發布嚴正聲明回應，強調中國從未參與巴拿馬運河管理和經營，也從未干涉運河事務。發言人指出，中方始終尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河是永久中立的國際通行水道，美方口口聲聲說中國干預運河，但歷史上運河唯一一次被切斷恰恰就是因為美國入侵。聲明又指，誰在維護運河的中立和繁榮，誰在不斷叫囂「收回」運河，誰才是運河真正的威脅，公道自在人心。

華稱美巴關係不應排他 中方聲明強調，是誰在大搞脅迫和掠奪，大家都看得清清楚楚，美巴關係不應是排他性的，與中國發展關係是巴拿馬作為主權國家的選擇，是該國人民的選擇，美國無權干涉。中方奉勸美方好好反思自身對包括巴拿馬在內的拉美和加勒比發展中國家的霸道霸凌和巧取豪奪，停止對中國的歪曲污衊，與其不顧事實抹黑中國，到處挑撥離間，不如把精力集中在如何更好造福當地。

在北京，中國外交部發言人林劍昨日表示，美國高級官員惡意攻擊中國，抹黑破壞中巴合作，再次暴露美國霸道霸凌的面目。中方對此表示堅決反對，美國應自己照照鏡子，看看究竟是誰在威脅他國的主權安全與發展；並敦促美方停止造謠生事，停止在運河問題上惡意關聯中國，為自己控制運河找藉口。本報綜合報道