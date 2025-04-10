撞電瓶車拖行 無人快遞車未停駛

【本報綜合報道】內地中通快遞公司旗下「九識無人車」周二在陝西送貨途中發生意外，一輛倒地的電瓶車卡在無人快遞車左前輪上，但該無人車始終往前行駛，引起民眾對智能駕駛安全性的疑慮。中通快遞回應指，起因為無人車廠商技術故障，現場無人受傷，將賠付電瓶車車主。

閉路電視畫面顯示，涉事無人快遞車周二上午9時許到達咸陽市一交叉路口等待紅燈，綠燈後準備起步，但剛有一名行人通過斑馬線，無人快遞車減速，等待行人通過後正常通過路口。沒多久無人快遞車行駛至十字路口中間，偶遇一輛已倒地的電瓶車，左前輪與電瓶車前輪相撞卡住。無人快遞車監測到碰撞後，一度明顯減速，但隨後又提速至正常速度通過路口。

涉事車獲29省區上路資格 爆料網民指出，事發時無人快遞車處於日常配送狀態，正在豐信路附近執行快遞運輸任務，他看到後想給中通快遞反映情況，但不成功。九識（蘇州）智能科技公司受訪時，承認涉事車輛為其公司生產製作。「九識無人車」主打無接觸配送，目前已在全國29個省份和地區獲得上路資格。