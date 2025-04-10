傳小食店製胎盤膠囊 市監調查

加工混花旗參磨成粉

傳替客人加工胎盤的商家表示，沒有胎盤的客人收費800元（人民幣‧下同，約858港元），自帶胎盤的話收300元（約386港元）。據指涉事店東曾從事產後服務工作，其提供陪月服務。記者添加涉事商家微信，並發現其網名為「梓萱月嫂服務中心」，介紹內容列明「月嫂、育兒嫂、催乳、月子餐、胎盤加工、產後修復」。其在朋友圈發布照片顯示製成膠囊形式的胎盤，瓶上寫着「紫河車」（胎盤的藥用名）。在另一組圖片中，其展示胎盤加工過程，將胎盤和花旗參放入機器中磨成粉，然後灌成膠囊。記者致電查問是否有胎盤加工業務，該商家稱現在店裏不營業，「現在沒做胎盤生意了，以前做過的」。之後，商家迅速刪掉了朋友圈裏有關胎盤的內容。