杭州別墅區 暗藏胚胎移植室 衞健委查封介入

黑市取卵代孕舉報 前保健院醫生操刀 內地打拐志願者上官正義近日調查獲悉，浙江省杭州市一間非法代孕機構從事取卵、移植及培育胚胎，同時還涉嫌買賣出生證明，在西湖區、拱墅區兩處別墅內設有地下手術室和實驗室，經常有豪車出入。當地公安、衞健委等部門周一介入調查，周二通報當場查封了涉事場所。

上官正義透露，在杭州市拱墅區洄龍湖邸小區一幢別墅內，有代孕機構從事非法取卵移植等手術，還設置有囊胎儲存及培育實驗室。該代孕機構自稱是江西南昌的公司，對外宣傳為「紫薇國際」，前期接待客戶的辦公地為拱墅區某中心。該機構在本月初計劃將手術室與實驗室分開，並在西湖區十方別墅內租下一套別墅作為手術室，操刀手術及移植的人是某地前婦幼保健院的醫生。

傳喚3涉案者受查 上官正義周一致電向杭州市衞健委舉報後再報警，警方抵達現場後，在拱墅區的別墅前後門布控，屋內3名女子一度不願開門，其中兩人當日早上曾跟蹤上官正義和記者。公安機關及衞生監督人員現場取證後，查封了醫療器械，並將3名涉案者傳喚至公安機關接受調查。警方另到剛完成裝修的西湖區十方別墅調查，發現大量醫療物資，但地上3層未見可疑。

杭州市衞生健康委周二通報，周一下午接到電話舉報，反映拱墅區、西湖區的兩處出租房屋內疑似存在非法代孕活動。杭州市衞生健康委立即組織兩地衞健局執法人員趕赴現場，聯動公安部門開展核查處置。執法人員在現場發現有與人類輔助生殖技術相關的醫療器械、藥品等，除查封涉事場所，也封存相關醫療器械和物品，將根據調查情況依法依規處理。本報綜合報道