學者涉抄襲論文 雜誌社請專家鑑定

【本報綜合報道】近日有網民爆料，中文社會科學引文索引（CSSCI）來源期刊《開放時代》去年刊發的一篇論文，涉嫌大面積抄襲2018年發表於全球國際法領域著名期刊之一《American Journal of International Law》的英文論文。開放時代雜誌社周一回應指，正在鑑定是否抄襲。

會否撤稿 待結果確定 涉事論文題為《論習慣國際法的重構——基於南北國家利益平衡的視角》，刊發於《開放時代》2024年第1期，作者為華南師範大學東南亞研究中心的鍾××以及華南師範大學東南亞中文教師教育學院、東南亞研究中心的吳×。該論文被指大面積翻譯抄襲知名國際法學者契姆尼（B.S.Chimni）撰寫的《Customary International Law： A Third World Perspective》。

開放時代雜誌社工作人員回應指，該雜誌社知曉此事，上月28日已着手處理，請了多名專家鑑定，目前結果還沒完全反饋回來。對於會否撤稿，該工作人員表示需要等最終結果才能確定。