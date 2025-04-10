傳遭欠薪斬死老闆娘 火鍋店員工落網

【本報綜合報道】廣東省深圳市龍華區某火鍋店周二發生持刀傷人案，昨日有網民爆料指，案中疑有人傷亡。網傳畫面顯示，多名身穿警服的人趕到現場，在火鍋店門前逮捕一名男子。當地警方暫未通報有關情況。

網傳畫面顯示，一名身穿紅色上衣的男子在火鍋店門前，將一名女子壓制在地上，用刀不斷捅向對方。期間一名身穿白色衣服的男子上前察看，又拿起椅子向行兇男子發出警告。行兇男子察覺有其他人在場後站起來，路人嚇得四散，他亦試圖持刀逃離現場。另有畫面顯示，現場有4名警員持盾牌及長棍，將疑兇制服。

內媒昨日曾向火鍋店男老闆了解情況，但對方表示不方便說明此事，等官方回覆。內媒又致電龍華派出所和龍城派出所了解情況，提到「龍華壹方天地」時，對方稱已了解要問的事，稍後會回覆。店舖附近有商家表示，疑兇已被捕，目前正常營業，沒有太大影響，但不知事發原因。另有自稱知情網民稱，疑因欠薪發生爭執，火鍋店老闆兩夫妻被員工持刀狂捅，又聲稱老闆娘被捅死。