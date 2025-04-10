河北養老院火災20死 國務院掛牌督辦

疑電線先燃燒蔓延 逾句鐘始救熄 河北省承德市隆化縣一間養老院周二發生火災，截至周三凌晨3時，共造成20人死亡，警方已控制相關負責人。縣政府證實事件，大火燃燒超過1小時，明火現已被撲滅，有19人未受傷，但仍須留院觀察。國務院安委會決定對此重大事故，實施掛牌督辦。

承德市有關部門周三發布消息稱，涉事養老院為隆化縣國恩老年公寓，在周二晚上9時發生火災，院內其他老人已轉運至附近醫院，接受進一步留院觀察治療。河北省、承德市兩級專家小組前往事故發生地指導救助和善後工作，並調查起火原因。隆化縣政府表示，大火發生後，消防、應急、警方和衞健等部門派員到場救援，正調查事故原因，並開展家屬安撫工作。

當地有知情人表示，涉事養老院在當地口碑尚可，之前沒有發生過類似事情，聽聞火災是電線起火引起，但不確定原因。附近有居民表示，大火從頂樓開始燃燒，其中居住的大部分是生活不能自理的老人。附近有商家表示，養老院外有高牆，外人難以看到院內狀況，平時也不會開門，更沒有看過老人出門。

目擊者指頂樓開始起火 目前大火已被撲滅，當局到場拉起警戒線，同時封鎖附近道路，目前連老人家屬來到也無法入內。隆化縣民政局解釋，現時第一任務是養老院老人的疏散和安置工作，「先救活人」。本報綜合報道