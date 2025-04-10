防雙重戶籍 在台陸配須交喪失原籍證明

【本報綜合報道】近來有在台大陸配偶因公開鼓吹武統，遭台灣限期離境，政府為此祭出更嚴厲措施。台媒前日報道，台灣海基會及移民署近日大舉寄發通知書給在台陸配，要求在3個月內補繳經海基會驗證的喪失原籍證明，逾期將撤銷其在台定居證及戶籍登記。

逾期繳交將除戶

台移民署前日說明，此舉是依據2004年3月1日修正施行的《兩岸人民關係條例》第9條之1的規定，近日起分階段要求在台定居、領有台灣身份證的陸配繳交喪失原籍證明，並給予3個月寬限期。目前已獲准在台定居的陸配有逾14萬人，其中一萬多人未繳交喪失原籍證明，存在雙重戶籍問題。但台媒指出，因多達數萬名陸配是早在《兩岸人民關係條例》修正前赴台，在大陸早已無親人，陸方未必能發出證明，此舉恐嚴重影響人權。