台中氣爆案 揭樓層天然氣總掣開啟 偵測洩漏感知器已被拆

【本報綜合報道】台灣台中市新光三越百貨公司今年2月13日氣體爆炸事故，造成5死38傷，死者包括兩名澳門遊客。台中地檢署前日首度將數名在場人員列為被告，近日將約談。案件昨日再傳出新進展，發現事發樓層的天然氣總開關未關，偵測感知器則遭拆除。

部分現場人員轉列被告 據報道，檢方連日約談切割管線工人、負責勞安衞生人員、天然氣業者、新光三越等各方，釐清氣爆因果關係，前日已將部分現場人員轉列過失致死罪嫌被告，將約談到案。昨日傳出調查發現天然氣總開關沒關上，導致管道充斥大量氣體，接觸火源後引爆，推翻之前「管道餘氣引爆」之說，而用於偵測氣體外洩的感知器則遭拆除，欣中天然氣公司恐遭究責。

台中地檢署昨日回應稱，依據全案搜證所得證據資料，對可能涉及刑事責任的業者、廠商、施工單位等相關人士全面調查與釐清，並非只針對特定方面或單一疏忽行為，有待完成偵查才能全盤認定，呼籲外界勿過度臆測。欣中天然氣公司則指，全案檢方仍在調查中，媒體報道針對性太強，很多不是事實，相信結果很快會出爐。