建設農業強國 目標本世紀中達成

規劃提出到2027年，鄉村全面振興取得實質性進展，農業農村現代化邁上新台階。到2035年，鄉村全面振興取得決定性進展，農業現代化基本實現，農村基本具備現代生活條件。到本世紀中葉，農業強國全面建成，鄉村全面振興，農業農村現代化全面實現。

規劃要求全方位鞏固糧食安全根基，把中國人的飯碗端得更牢更穩；全領域推進農業科技裝備創新，加快實現高水平農業科技自立自強；全環節完善現代農業經營體系，促進小農戶和現代農業發展有機銜接；全鏈條推進農業產業體系升級，提升農業綜合效益。此外，進一步深化農業對外合作，培育農業國際競爭新優勢；高質量推進宜居宜業和美鄉村建設，提升農村現代生活水平；促進城鄉融合發展，縮小城鄉差別。