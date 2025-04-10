中央周邊工作會議 強調鞏固戰略互信

中央周邊工作會議前日至昨日在北京舉行，國家領導人出席並發表重要講話，明確了今後一個時期周邊工作的目標任務和思路舉措，強調要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。

會議指出，國家幅員遼闊、邊界線長，周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵，要以全球視野審視周邊，增強做好周邊工作的責任感使命感。會議又指，當前中國與周邊關係處於近代以來最好的時期，也進入周邊格局和世界變局深度聯動的重要階段，要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事。

包容合作 共建一帶一路 要高舉人類命運共同體旗幟，以建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」為共同願景；以睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共為理念方針，以和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀為基本遵循；以高質量共建一帶一路為主要平台，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

擴大交流 便利人員往來 會議強調，構建周邊命運共同體要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發展融合，構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作；共同維護地區穩定，開展安全和執法合作，應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來。會議指出，做好周邊工作，要加強黨中央集中統一領導，加強各方面協調配合。深化體制機制改革，完善涉外法律法規體系。加強能力和隊伍建設，推進周邊工作理論和實踐創新。本報綜合報道