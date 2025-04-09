英王發放照片 慶賀結婚20周年

英國國王查理斯三世與王后卡米拉自2005年結婚，適逢今日是兩人結婚20周年，為慶祝結婚周年紀念，提前於昨日在社交平台發布兩人在英國駐意大利大使館官邸拍攝的合照。照片中，兩人挽手對着鏡頭面露微笑，另一張照片則是查理斯望着面對鏡頭的卡米拉，畫面盡顯恩愛。