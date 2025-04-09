雪龍號完成第41次南極考察

中國極地科考船「雪龍號」昨日返抵上海，中國第41次南極考察隊完成主要任務。來自國內外118間機構派出516人參加此次考察，實施3船分航段進行。其中永盛號貨輪早於今年1月完成考察任務返回港口，而科考船「雪龍2號」目前執行羅斯海聯合航次，預計6月完成考察任務返回上海。