兩岸國際

雪龍號完成第41次南極考察
中國極地科考船「雪龍號」昨日返抵上海，中國第41次南極考察隊完成主要任務。來自國內外118間機構派出516人參加此次考察，實施3船分航段進行。其中永盛號貨輪早於今年1月完成考察任務返回港口，而科考船「雪龍2號」目前執行羅斯海聯合航次，預計6月完成考察任務返回上海。
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