兩岸國際

美最高院撤驅逐臨時禁令

美國總統特朗普上月引用1798年戰時法律下令快速驅逐與委內瑞拉幫派有關的非法移民，移民權益組織公民自由聯盟代表5名移民入稟，哥倫比亞特區聯邦地區法院頒布臨時禁制令，政府對此提出上訴。聯邦最高法院推翻臨時禁制令，理由是非法移民目前在德州關押，哥倫比亞法院不具管轄權。（綜合報道）
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