特朗普：新國防預算7.8萬億元
【本報綜合報道】美國總統特朗普周一預告新的國防預算方案將首度超過一萬億美元（約7.8萬億港元），打破美國軍事預算紀錄。
破軍事預算紀錄
特朗普在白宮與以色列總理內塔尼亞胡一同見記者時透露，即將出台的國防預算將達到一萬億美元，沒人見過這樣的事情，「我們必須建設軍隊，我們非常注重成本，但軍隊是我們必須建設的。我們必須強大，因為現在外面有很多邪惡勢力」。他沒有具體說明這只是五角大樓預算，抑或包括其他機構在內的整體國防預算。防長海格塞斯其後在社交平台「X」發文指，特朗普正在重建美國軍隊，而且速度很快，即將推出第一個萬億美元的國防預算，華府將明智地花掉每一分納稅人的錢，用於建立軍隊殺傷力和戰備能力。
上述預算將比本年度的8,920億美元（約6.96萬億港元）國防預算大幅增加，同時各軍種正尋求削減8%部門預算，並把資金重新投資於現代化建設。五角大樓亦開始整合國內和海外基地，並計劃在全球裁減數萬名文職員工。
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