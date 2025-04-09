特朗普：新國防預算7.8萬億元

破軍事預算紀錄

特朗普在白宮與以色列總理內塔尼亞胡一同見記者時透露，即將出台的國防預算將達到一萬億美元，沒人見過這樣的事情，「我們必須建設軍隊，我們非常注重成本，但軍隊是我們必須建設的。我們必須強大，因為現在外面有很多邪惡勢力」。他沒有具體說明這只是五角大樓預算，抑或包括其他機構在內的整體國防預算。防長海格塞斯其後在社交平台「X」發文指，特朗普正在重建美國軍隊，而且速度很快，即將推出第一個萬億美元的國防預算，華府將明智地花掉每一分納稅人的錢，用於建立軍隊殺傷力和戰備能力。