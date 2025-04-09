與俄交戰俘虜兩華兵 烏尋求中方說明

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周二表示，烏克蘭軍隊在頓涅茨克地區塔拉西夫卡（Tarasivka）及比洛戈里夫（Bilohorivka）附近與俄羅斯軍隊交戰期間，俘獲兩名中國士兵，並在他們身上發現了身份證明文件、銀行卡和個人資料，證實他們是中國公民。兩人已被烏克蘭安全部門拘留，澤連斯基已下令烏克蘭外交部與中方聯繫，要求中方說明；烏克蘭另已召見中國臨時代辦。

澤連斯基在社交網指出，訊息顯示在俄軍的部隊內，中國公民的人數遠不止兩人。基輔已下令情報部門、安全部門和武裝部隊的有關單位核查事實。他稱，俄羅斯將中國和其他國家直接或間接地捲入這場戰爭，表明俄羅斯總統普京一心繼續戰鬥；對於美國、歐洲和世界上所有希望和平的人而言，這肯定需要一個回應。

較早前，澤連斯基周一首次證實烏軍越境在俄羅斯別爾哥羅德州作戰，烏軍繼續在敵方領土邊境地區開展積極行動，戰爭必須回到起源的地方。烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基當日向澤連斯基報告烏軍在俄羅斯峰爾斯克州和別爾哥羅德州的戰況，澤連斯基指出主要目標是保護烏克蘭蘇梅州和哈爾科夫州邊境地區，緩解廣闊前線其他地區的壓力，特別是東部頓涅茨克。

烏證越境攻俄別爾哥羅德州 澤連斯基對保衞烏克蘭的多支軍隊表示感謝，包括部署在別爾哥羅德地區的第225突擊團。俄羅斯國防部早前曾稱，烏軍於3月18日對別爾哥羅德地區發動跨境襲擊，目標是邊境村莊德米多夫卡和普里列斯耶，俄軍擊退所有襲擊。