美談「核」稱直接磋商 伊朗指中間人在場

美國總統特朗普周一表示，美國將與伊朗直接談判，雙方會在周六舉行一次非常重要、幾乎是最高級別的會談，或會達成協議。然而，伊朗指任何伊美談判都是間接的，由中東國家阿曼作為中間人。伊朗官媒昨日指，外長阿拉格奇將透過中間人與美國政府中東問題特使威特科夫談判。

特朗普在白宮與以色列總理內塔尼亞胡會面時，被記者問到是否會採取軍事行動消除伊朗的核威脅。特朗普回應，伊朗不能夠擁有核武，如果與伊朗的談判不成功，伊朗將會面臨極大危險。伊朗總統佩澤希齊揚表示，伊朗尋求就核計劃談判，但不會不惜一切代價與美國談判。他重申，伊朗的核計劃只用於和平目的，伊朗不尋求戰爭、動亂和核彈。

另一方面，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指，俄羅斯、中國和伊朗三方於昨日在莫斯科，就伊朗核問題磋商。伊朗外交部曾表示，中俄伊三方代表於周一至昨日在莫斯科磋商伊朗核問題。扎哈羅娃則指出，磋商在昨日舉行，但未提及三方出席的層級和代表。今次是相隔短短三周，三國將再度磋商伊朗核問題，而且與會者同樣不包括美國。

伊朗核問題中俄伊北京會晤上月14日舉行，中共中央政治局委員、外長王毅會見俄羅斯副外長里亞布科夫和伊朗副外長加里布阿巴迪。王毅提到，伊朗核問題全面協議執行過程中，因美方執意退出受到干擾；強調會與伊朗核問題其他各方加強溝通，推動他們展示政治誠意，早日回歸復談。

華斥美動輒武力威脅 中國外交部發言人林劍昨日回應指，支持俄方主辦此次三方專家級的磋商，為推動伊朗核問題的政治外交解決進程作出進一步的努力。有關美伊就伊朗核項目談判，林劍昨日回應指，作為單方面退出伊朗核問題全面協議、導致當前局面的國家，美國應展現政治誠意，秉持相互尊重的精神，參與對話協商，同時停止動輒武力威脅、極限施壓的錯誤做法。他又指，中方將繼續與有關各方溝通協調，推動達成兼顧各方合理關切的伊朗核問題解決方案。本報綜合報道