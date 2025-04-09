USTR列10不公平貿易行為

【本報綜合報道】美國貿易代表辦公室（USTR）周一在社交平台「X」公布美國出口商面對的10項不公平貿易行為，涉及中國、印度、日本、歐盟等。

點名中印日歐盟 第1項涉及中國製美國國旗，USTR指單單在一個電商平台每月就賣出逾10萬面華製美國國旗，導致美國製造商損失200萬美元（約1,560萬港元），最終造成就業機會流失和企業倒閉，美國國旗應由美國製造；第2項則點名印度和泰國禁止進口美國乙醇用於燃料，若確保美國乙醇進入印度和泰國市場，將至少每年增加4.14億美元（約32.3億港元）出口。

USTR亦指出日本對美國海鮮徵收高達10.5%關稅，並對多種魚類實施複雜的進口配額制度，這使美國出口商難以可靠地進入市場。這些不公平貿易行為造成美國海鮮業每年損失約1.89億美元（約14.7億港元）的出口潛力；針對歐盟，USTR提到歐盟的「無森林砍伐供應鏈條例」（EUDR）禁止進口7種產品，包括牛、可可、橡膠和木材，除非出口商滿足各種繁瑣的合規要求。

按估計，EUDR可能影響美國每年價值86億美元（約670.8億港元）的農業和工業出口。同時，歐盟的「碳邊境調整機制」（CBAM）實施昂貴的核查措施，可能會削弱美國出口商在歐盟市場上相對於高排放競爭對手、即中國的優勢，對美國每年價值47億美元（約366.6億港元）的出口產生影響。

這些歐盟法規破壞了公平競爭，懲罰美國公司，為歐盟競爭對手提供優勢。據估計，歐盟CBAM將對美國每年價值47億美元的出口產生影響。