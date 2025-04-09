南韓將推530億元補充預算案

【本報綜合報道】南韓經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆周二宣布，下周將公布總值10萬億韓圜（約530億港元）補充預算案，應對美國對等關稅措施，救助產業和企業。美國總統特朗普周二透露，他當日和南韓代總統韓德洙通電話，雙方談及貿易順差、關稅、造船、大規模購買美國液化天然氣，形容雙方有可能達成協議。

崔相穆主持經濟相關部門長官會議時指，財政部本周與相關部門協商後敲定補充預算案，主要內容包括實施經貿措施及加強人工智能（AI）競爭力，以及協助個體工商戶發展等保障民生工作。政府將新設高端產業材料、零部件和設備投資補貼，並擴大對回流企業和外資企業的投資補貼，以確保核心零部件供應鏈穩定。此外，政府將擴大對個體工商戶的專項貸款，挖掘能夠提升普通民眾及弱勢群體消費能力的項目。

應對美關稅影響 崔相穆指出，美國對等關稅措施恐為南韓產業和企業造成嚴重損害，全球股市波動加劇，導致國內金融和外匯市場受到影響，呼籲國會盡早討論並通過補充預算案，不要錯過救助產業和企業的黃金時間。