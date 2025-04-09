石破茂盼美日合作 取代單方關稅措施

【本報綜合報道】美國總統特朗普實施的關稅措施衝擊全球經濟，日本首相石破茂周一晚與特朗普進行電話會談，石破茂告訴特朗普，很憂心關稅措施導致日本企業對美國的投資意願降低，建議不應採取單方面的關稅措施，而是廣泛合作。兩國其後分別指定官員負責協商關稅事務。

日美領袖電話會談 石破茂在首相官邸與外務省、經濟產業省等相關省廳幹部研商後，當地時間周一晚上8時20分左右進入首相公邸，之後與特朗普舉行電話會談。石破茂之後向媒體表示，與特朗普舉行電話會談時向特朗普表明，日本連續5年是全球最大的對美投資國，很擔憂美國的關稅措施導致日本企業對美投資的意願降低。電話會談中，石破茂表明不應採取單方面的關稅措施，而是應尋求包含擴大投資在內、對日美雙方都有利的廣泛合作。

特朗普則在社交平台發文，批評盟友日本在貿易上對美國非常差，指美國從日本進口大量汽車，但日本只進口小量美國的汽車，又指在農業等方面亦有同樣情況，必須改變。美國財長貝森特表示，特朗普已經指派他和貿易代表格里爾，負責與日方磋商。另外，特朗普又指示美國外國投資委員會，再次審查日本製鐵收購美國鋼鐵的交易，以協助他評估是否需要採取進一步行動。委員會要在45日內提交報告。

石破茂昨日主持總合對策本部首次小組會議，全體內閣大臣出席。石破茂強調，汽車是日本重要產業，鋼鐵和鋁是日本經濟支柱，美國對等關稅可能對所有產業造成重大影響。他指示政府徹底分析美國關稅對日本影響，並通過外交途徑敦促美國重新考慮關稅措施，日本政府將採取一切可行措施，向本土提供包括財務在內的必要支持。