美貿易高層稱再出招 解決非關稅壁壘

英國《金融時報》周二刊出美國高級貿易顧問納瓦羅的署名文章，他指出國際貿易體系已經崩潰，而美國總統特朗普的對等關稅政策會修復它，正好做到世界貿易組織未能做到的事情，讓外國承擔責任，美國採取與其他國家同等的大幅提高關稅和嚴厲非關稅壁壘，這是公平的問題，沒有人可以爭論。下一步必須解決非關稅壁壘，而這場姍姍來遲的重組將恢復對美國不利的體系之公平和平衡，使美國和全球經濟更有彈性、更繁榮。他又點名柬埔寨、墨西哥和越南，要求他們停止允許中國經當地轉運出口產品以逃避美國關稅。

文章題為《特朗普的關稅將修復一個崩潰的制度》，納瓦羅指出幾十年來，在世貿組織不公正的規則下，美國一直面臨主要貿易夥伴系統性地提高的關稅和更嚴厲的非關稅壁壘。結果是，美國陷入緊急狀態，威脅國家的經濟繁榮和國家安全，而這場危機的核心是商品貿易逆差，每年已膨脹至1萬億美元（約7.8萬億港元）。

自由貿易的經濟模型預測長期貿易不平衡將始終透過匯率調整價格來消除，這是完全錯誤的。從1976年、即長期赤字開始之年，到2024年美國累計商品貿易逆差已把超過20萬億美元（約156萬億港元）的美國財富轉移到外國人手中，這相當於2024年美國國內生產總值（GDP）的60%以上。

斥世貿最惠國待遇規則 這種單邊貿易的核心驅動因素是世貿組織「最惠國待遇」（MFN）規則，要求成員國把向任何一個國家提供的最低關稅應用於所有世貿組織成員國。美國的貿易夥伴可以全面維持高額統一關稅，而沒有動力與美國談判更公平的條款。

納瓦羅還提到非關稅壁壘，直指外國使用大量非關稅武器來扼殺美國出口，不公平地增加對美國的出口，並封鎖自己的市場。這些工具包括貨幣操縱、增值稅扭曲、傾銷、出口補貼、國有企業、知識產權盜竊、歧視性的產品標準、配額、禁令、不透明的許可制度、繁瑣的海關程序、資料本地化要求，以及在歐盟等地愈來愈頻繁使用「法律戰」來針對美國大型科技公司。此外，許多外國競爭對手在「血汗工廠」和「污染天堂」展開業務，在道德和環境中玷污了從亞洲、非洲到拉丁美洲的全球景觀。

向世貿提農業爭端無用 儘管世貿組織技術上允許提出挑戰，但其爭端解決體系在功能上存在缺陷，後果是災難性的。美國已向世貿組織提起多宗備受矚目的農業貿易爭端，針對的是外國對家禽、賀爾蒙牛肉和基因改造作物的禁令，幾乎每宗申訴美國都勝利，但並不重要，例如歐盟對含有賀爾蒙的美國牛肉禁令於1996年受到挑戰，1998年被裁定為非法，歐盟卻未解除禁令。

只有提高關稅方可保美 美國面臨更高關稅、更嚴格的非關稅壁壘，而且沒有可行解決途徑的貿易體系，納瓦羅形容這是一個騙子世界，這是為甚麼美國必須保護自己，「這並不是談判，對美國來說，這是一個由被操縱體系所造成貿易逆差引發的國家緊急狀態」。

他重申特朗普始終願意傾聽，但對於在幾十年欺騙之後突然提出降低關稅的世界領導人來說，要知道「這只是一個開始」。美方希望柬埔寨、墨西哥和越南等國停止允許中國利用他們做轉口規避美國關稅。

納瓦羅最後指，更大的威脅在於非關稅壁壘網絡，它繼續阻礙美國產業的發展，這種情況也必須結束。美國想要的只是公平，特朗普向外國收取的費用和外國向美國收取的是一樣，「還有甚麼比這更公平呢？」。本報綜合報道