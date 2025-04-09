加國斥華抹黑總理 影響大選

加拿大政府周一表示，中國社交媒體平台微信上最流行的新聞帳號正推送關於加拿大總理卡尼的不實報道，試圖影響該國本月底舉行的大選，改變當地華人社區的看法。中國駐加使館回應稱，僅憑社交平台個別言論就對中國政府進行無端攻擊抹黑，極其荒謬，毫無道理。中方對此堅決反對，絕不接受。（綜合報道）