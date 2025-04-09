歐盟倡工業產品關稅互免 美國拒絕

【本報綜合報道】歐盟委員會主席萊恩周一重提歐美汽車及工業產品「零對零」關稅全面互免的提議，但同時會準備反制措施以維護利益。美國總統特朗普拒絕有關建議，強調歐盟必須承諾購買3,500億美元（約2.73萬億港元）的美國能源，才能獲得全面關稅豁免。

特朗普認為，「零對零」關稅方案不足以逆轉歐盟20%進口關稅，指摘歐盟多年來一直非常強硬，其成立目的確實是為損害美國貿易，例如不接受美國汽車，如同日本不接受美國農產品，幾乎甚麼都不接受。他補充，美國和歐盟貿易逆差達3,500億美元，要讓貿易逆差迅速消失，歐盟必須從美國購買能源。被問及是否有國家在降低關稅方面進展較快時，特朗普提到歐盟，稱歐盟們已經基本上降低汽車關稅，並且有可能降至零。他還表示，希望歐盟降低標准以讓更多美國商品進入市場。

萊恩與李強通話 另一方面，萊恩昨日與中國國務院總理李強通電話，呼籲中方確保透過談判，解決美國總統特朗普徵收大規模進口關稅所造成的問題。萊恩辦公室在聲明中表示，在與李強的電話交談中，萊恩強調歐洲和中國作為全球兩大市場，有責任支持在自由、公平和平等競爭基礎上的強大改革貿易體系。兩人討論建立一種機制來追蹤美國關稅可能造成的貿易轉移，因歐盟擔心中國會將廉價出口產品從美國轉移到歐洲。

李強指出，中國今年的宏觀政策充分考慮了各種不確定因素，也有充足的儲備政策工具，完全能夠對沖外部不利影響，對保持自身經濟持續健康發展充滿信心。中國將繼續堅定不移擴大開放，同包括歐盟在內的世界各國加強合作，分享發展機遇。

歐盟委員會主席 萊恩