特朗普促華撤針對 否則再增50%關稅

兼且談判告吹 中方：奉陪到底 美國總統特朗普周一警告，若中國在周二之前不撤回加徵的34%對美關稅，將從周三起對中國加徵50%的關稅，令總稅率增至104%，且與中國的關稅談判將終止。在北京，外交部發言人林劍指出，施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式，若美方置兩國和國際社會利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

特朗普日前宣布對等關稅稅率，中國再加徵34%關稅，將於周三生效。中國隨後宣布，也將對美國進口商品加徵34%關稅，明日生效。特朗普周一在社交網貼文表示：「如果中國不在明天，即2025年4月8日前，撤銷在其長期貿易濫用行為的基礎上加徵的34%關稅，美國將對中國徵收50%的『額外』關稅，自4月9日起生效。」白宮指出，若加上即將實施的34%對等關稅，今年對北京加徵關稅的累計稅率將達到104%。

特朗普稱等待北京電話 特朗普較早時已發文怒批中國是關稅最大濫用者，並表示北京忽視他提出切勿報復的警告。他周一在白宮被記者問到是否願意暫停徵收關稅，回答：「我們不會考慮這事，有很多國家前來跟我們談判，這些協議將是公平的。」他周二再發文，指所有國家都想和美國達成協議，聲稱中國也非常想達成協議，但「不知道如何開始」，又稱正在等待北京的電話，並相信這會發生。美國財長貝森特周二受訪時批評中國反制華府加徵對等關稅的措施，令局勢升級，形容是巨大錯誤。他指美國出口到中國的產品，數量只有中國出口到美國產品的五分一，認為提高關稅只會對中國造成損失。

在北京，外交部發言人林劍昨日回應指，美方濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌，遭到國際社會普遍反對。中方對此強烈譴責，堅決反對。

林劍指貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國人不惹事，也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。中方必將採取必要措施堅決維護正當合法權益。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，多次重申施加壓力或威脅是與中國互動的錯誤方式，中方將堅定捍衞合法權益。

中國商務部新聞發言人昨日就美方威脅升級對華關稅發表談話，注意到美方威脅進一步對華加徵50%關稅，對此堅決反對；強調如美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。發言人指摘，美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸凌做法，中方已採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。

華斥美暴露訛詐本質 發言人認為，美方威脅升級對華關稅是錯上加錯，再次暴露美方的訛詐本質，中方對此絕不接受，如美方一意孤行，中方必將奉陪到底。中方重申貿易戰沒贏家，保護主義沒出路，施壓和威脅不是與中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對華經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。本報綜合報道