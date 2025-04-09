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女賊偷墓地供奉生果 警調查
湖南省株洲市有市民上周六在掃墓時發現，有附近村民在墓地偷走供奉生果。當地警方表示，已關注到此事，正在調查案件。陵園工作人員表示，目前還沒找到該女子下落，又指清明時節人很多，有時候這種事情防不勝防，園方看到後也很氣憤。（綜合報道）
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