兩岸國際

老翁索停車費 證非景區職員

山西省長治市有市民周日反映，他近日帶家人去該市潞州區老頂山鎮一處景區玩，剛停車就有身份不明老翁來收停車費。景區工作人員回應稱，老翁是當地村民，並非景區工作人員，此前就曾因收費被投訴。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者