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老翁索停車費 證非景區職員
山西省長治市有市民周日反映，他近日帶家人去該市潞州區老頂山鎮一處景區玩，剛停車就有身份不明老翁來收停車費。景區工作人員回應稱，老翁是當地村民，並非景區工作人員，此前就曾因收費被投訴。（綜合報道）
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