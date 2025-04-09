8旬翁毀門窗墮亡 養護院免責

【本報綜合報道】江蘇省南通市海門區一名8旬劉姓老翁2023年7月自行破壞養護院門窗後，翻越護欄墮樓身亡，其家屬其後將養護院告上法庭要求賠償。內媒周一報道，海門區人民法院審理認為，劉翁的死亡後果非養護院違約行為造成，也非養護院履行合約所應當預見，對具有完全民事行為能力人的故意行為也無從防範，因此判養護院毋須對老翁死亡負責。

告知暴力傾向後家屬未探望 執法人員調查發現，劉翁與其家屬關係疏遠，他在死前曾被其兒子帶出養護院簽署房屋買賣合約，以兩萬（人民幣‧下同，約2.14萬港元）的低價將父親房子過戶到自己名下。回到養護院後，劉翁就做出故意破壞護欄、情緒激動毆打護工等行為，堅稱想回家，期間其兒子從未前往養護院看望。

法官表示，養護院發現劉翁行為異常後雖未及時按協議約定解除合約，但第一時間將其偏激、暴力傾向告知家屬，已屬按約履行對老人的生活照料及告知義務。法官指出，養護院僅能對老年人的日常生活進行服務照料，子女不能錯誤地認為把老人安置在養老機構就可以一勞永逸，不用再履行探視及其他義務，如果支付相對低廉的託養費，卻要求養老機構承擔全部或大部分的監護職責，履行一般生活照料之外的其他職能，對於養老機構是一種苛求乃至不公平。