金價大跌民眾瘋搶 缺貨推限購
【本報綜合報道】近日國際金價大跌，內地金舖試戴、購買的顧客絡繹不絕。為防止黃牛代購，有金舖推出限購措施。上海黃金交易所日前提醒，近期影響市場運行的不確定性因素較多，貴金屬價格持續大幅波動，市場風險加劇。
上海金交所籲理性投資
在湖北武漢多家金舖、珠寶品牌店客流湧動，門外排起長長人龍。有店員表示，其店黃金商品均為一口價，金價漲跌對其價格並沒太大影響，人龍從上周四開始出現，無論是基礎款還是網紅爆款都存在缺貨情況。金舖負責人稱，門店現在推出限購政策，每位顧客最多只能購買5件，但金額不限。 清明假期一些黃金珠寶店休息，但廣東深圳水貝各主要黃金珠寶賣場仍正常營業，現場人山人海，更有不少外地遊客拉着行李箱在選購金飾。有外地遊客表示，深圳水貝的價格較實惠，故跨城來買金，對黃金價格未來走勢充滿信心。
上海黃金交易所上周四發布《關於繼續加強近期市場防範風險工作的通知》指出，請會員提高風險防範意識，繼續做細做好風險應急預案，維護市場平穩運行，提示投資者做好風險防範工作，合理控制倉位，理性投資。
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