金價大跌民眾瘋搶 缺貨推限購

上海金交所籲理性投資

在湖北武漢多家金舖、珠寶品牌店客流湧動，門外排起長長人龍。有店員表示，其店黃金商品均為一口價，金價漲跌對其價格並沒太大影響，人龍從上周四開始出現，無論是基礎款還是網紅爆款都存在缺貨情況。金舖負責人稱，門店現在推出限購政策，每位顧客最多只能購買5件，但金額不限。 清明假期一些黃金珠寶店休息，但廣東深圳水貝各主要黃金珠寶賣場仍正常營業，現場人山人海，更有不少外地遊客拉着行李箱在選購金飾。有外地遊客表示，深圳水貝的價格較實惠，故跨城來買金，對黃金價格未來走勢充滿信心。