中學食材費逾千萬 校長貪4成

夥弟犯案 以素代葷

調查人員通過調取食材出入庫監控影像，逐天觀察、記錄，並與入庫單和台帳比對，發現食材入庫重量與票據嚴重不相符，實際食材供貨商為汾西二中時任校長趙孟鎖的親弟弟趙×亮，食堂負責人亢×也是趙孟鎖的前同事。趙孟鎖通過亢×截留學校膳食資金，並通過其弟弟作為「白手套」，虛列套取食材費。在他任校長期間，學校被截留、套取、擠佔的食材費高達420多萬元（約449萬港元）。學校亦存在食材以次充好、菜品以素代葷、結餘食材庫存去向不明等問題。