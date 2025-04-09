遇害女無法安葬 獲免40萬停屍費

【本報綜合報道】山東省濟南市日前發生一宗因刑事案件引發的38萬元人民幣（約40.8萬港元）停屍費爭議，惹來社會關注。死者家屬周日表示，經濟南警方協調，停屍費已全部減免。當日，濟南市公安局歷下分局、冠縣當地政府及受害人家屬一同前往濟南市第二殯儀館領取死者遺體。死者母親李秀娥語帶哽咽稱，「女兒今天就能回家了」。

據早前報道，2020年，山東省聊城市冠縣女孩柳雲被前男友殺害。2024年，兇手伏法。在這期間，由於巨額停屍費以及無法提供死亡證明，家屬遲遲無法安葬死者。據知，派出所認為法院的判決書足以證明人死亡，因此不予開立死亡證明。另一方面，殯儀館卻認為判決書無效。

家屬稱5年來警未通知處理

除手續問題外，柳雲遇害之後產生約巨額停屍費，家屬無力承擔。家屬認為，依據山東省相關文件及當時和殯儀館簽署的存屍協議，費用應由司法機關承擔。警方曾向媒體表示，曾口頭告知家屬自行處理遺體。但家屬堅稱5年來，辦案機關從未以任何形式通知過家屬處理屍體，家屬一直認為是辦案需要才延長存屍時間。