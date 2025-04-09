麥片投毒粉殺室友 碩士研究生淪死囚

湖南省湘潭大學研究生張××去年4月身體不適求醫，終因多器官衰竭死亡，偵查發現他遭室友周立人於麥片投毒殺害。湘潭市中級人民法院周一一審公開宣判被告周立人故意殺人案，以故意殺人罪判處他死刑，剝奪政治權利終身。

瑣事結怨欲害2人 1幸免 法院經審理查明，周立人與被害人張××和周××是湘潭大學2022級碩士研究生，周立人前年6月調入張××等人居住的寢室，後因瑣事與他們多次爭執而積怨。周立人去年1月從網上下載多篇涉及秋水仙鹼的資料，並購買秋水仙鹼粉末藏於寢室衣櫃。

周立人同年3月至4月再與兩人發生多次激烈爭吵，4月3日得知他們向學校要求將其調出該寢室，隨後向他們共食的罐裝麥片內投放秋水仙鹼粉末，張××4天後食用該麥片後出現嘔吐等症狀就診，至同月13日不治。

法院認為，周立人為洩私憤，向兩名室友的罐裝麥片投放劇毒物質，致張××一人死亡，其行為構成故意殺人罪。

隱瞞致救治延誤 圖毀物證 周立人因日常瑣事對室友不滿，利用所學專業知識，趁機投毒，意圖殺害兩名室友，周××因未食用而幸免；在張××毒發搶救期間，刻意隱瞞事實，延誤救治，終致對方多器官系統功能衰竭身亡；案發後又試圖隱匿和銷毀重要物證掩蓋罪行、逃避懲罰，犯罪動機卑劣，主觀惡性極深，社會影響惡劣，罪行極其嚴重，法院遂作出上述判決。本報綜合報道