中紀委駐中組部前組長李剛遭雙開

【本報綜合報道】中央紀委國家監委周一通報，對中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組前組長李剛嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予李剛開除黨籍和公職處分，終止其黨的二十大代表資格，收繳其違紀違法所得；並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

海南紀委前副書記亦被雙開 調查指，李剛搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查；接受可能影響公正執行公務的宴請，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益；違規從事營利活動，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

海南省紀委前副書記、省監委前副主任陳笑波亦被「雙開」，中央紀委國家監委調查發現他違規收受禮金，利用職權或影響力為親友經營活動謀利，通過民間借貸獲取大額回報；違規干預執紀執法活動，洩露工作秘密，大搞權錢交易。河南省人大常委會前黨組副書記、副主任劉滿倉則被開除黨籍，涉利用職務便利為他人在企業經營、土地整治、房地產項目開發等方面謀利。