網上流傳微軟停止中國區營運

【本報綜合報道】內地網上周一流傳一封電郵截圖，內容關於「微軟停止中國區營運」，指由於地緣政治及國際業務環境變化，美國科企微軟將調整其全球戰略布局，並將於昨日起正式停止在中國區的營運。據指，此電郵為上海微創軟件公司的訊息，微軟官方暫時未回應事件。

疑裁減近2000人 有微創內部員工向內媒透露，此次波及業務主要包括微軟旗下Office軟件相關業務外判部門，有主管上周四接到通知稱上周五開始沒有工作做。該員工稱，自己所在的整個項目組都結束了工作，涉及400至500人。各人正等候約談，據知會有「n+1」補償（即按年資倍以員工薪金再加額外一個月工資）。另有報道指，這次裁員可能涉及全國近2,000名員工。

微創軟件是微軟在華投資的第一家合資公司，於2002年成立，其企業數字化服務客戶涉及全球，業務範圍廣泛，涵蓋高科技、互聯網、金融、保險、製造、汽車、能源、公共事業等多個行業。此外，微創軟件也在全球有多個交付中心。