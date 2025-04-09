華停進口美液化天然氣60天

【本報綜合報道】隨着中美貿易戰加劇，中國正逐步轉移進口渠道，將貿易重心遷至其他國家。美媒周一報道，中國已有60天沒有從美國進口液化天然氣，是5年來最長的中斷時間。

遷移貿易重心 提高自產量 今年2月1日，美國以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅，中國其後公布反制措施，宣布同月10日起對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，包括對液化天然氣加徵15%關稅。中國買家隨即將目光投向其他國家，例如中國華潤燃氣公司計劃自2027年起15年內，每年向澳洲能源巨頭伍德塞德能源引進約60萬噸液化天然氣，是伍德塞德能源首次以獨立公司身份與中國客戶簽署長期銷售協議，也是華潤燃氣首次簽訂為期15年的液化天然氣採購合約。

與此同時，中國正致力提高國內天然氣產量，強化能源安全保障。國家統計局指，今年1至2月，全國規上工業天然氣產量433億立方米，同比增長3.7%。另有數據顯示，美國總統特朗普首個任期內，中國曾有約400天沒接收從美國海運而來的液化天然氣，直至2020年4月才逐漸改善。挪威能源研究公司雷斯塔能源中國天然氣研究主管熊偉（Wei Xiong，音譯）表示，中美之間液化天然氣貿易零增長很可能在今年持續下去。